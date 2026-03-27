Línea Sarmiento: este sábado y domingo habrá servicio limitado por obras de señalamiento

Trenes Argentinos comunica que por obras de señalamiento, el ramal Once-Moreno de la línea Sarmiento prestará servicio limitado entre Once y Merlo -desde las 14 del sábado 28 y hasta las 14 del domingo 29 de marzo-.

Los trabajos corresponden a la renovación integral de señalamiento y se desarrollan en el marco de la Emergencia Ferroviaria, decretada por el Gobierno Nacional.

Las tareas, que ejecuta Trenes Argentinos Infraestructura, consisten en el recambio de circuitos de vía en el sector Merlo-Paso del Rey-Moreno y forma parte de la obra de renovación del sistema de señales que tiene por objetivo incrementar los índices de seguridad operacional.Por la característica de la obra será necesario interrumpir el suministro eléctrico en las vías generales, lo que imposibilita la llegada de formaciones a la terminal bonaerense de Moreno. Las tareas podrían suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables.

Por ello, los pasajeros podrán consultar en https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o en la APP de Trenes Argentinos.

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