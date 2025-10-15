Llegaron a un acuerdo con la patronal y retomaron la producción en la Curtiembre de Paso del Rey

Trabajadores de la Curtiembre de Paso del Rey realizaron una protesta durante gran parte de la tarde de este lunes 13 de octubre, en reclamo del despido de 13 trabajadores y jornales semanales adeudados. Esa noche pernoctaron en la planta. El martes llegaron a un acuerdo con los dueños de la empresa y volvieron a las tareas. El conflicto se enmarca en la crisis del sector: Solo producen cuero salado (que es una parte inicial del proceso) y es exportado a Brasil. Ingresan 4.000 cueros semanales, aproximadamente. El precio de salida es de unos 2.500 pesos. Desde el gremio tratan de sostener las fuentes laborales e reincorporar a los trabajadores echados.