«Los Therians también se vacunan»: la original campaña de una provincia para promover el calendario al día

En medio de la repercusión generada en redes sociales por la tendencia vinculada a los llamados Therians, el Ministerio de Salud de Neuquén impulsó una campaña para reforzar la importancia de mantener actualizado el calendario de vacunación.

A través de sus canales oficiales, la cartera sanitaria tomó como referencia el fenómeno viral y lo utilizó como recurso para promover la inmunización en la provincia.

En una publicación difundida en Instagram, el organismo señaló: “Ahora que todo el mundo está hablando de esto, desde el Ministerio no nos queríamos quedar afuera de lo verdaderamente importante”. El mensaje agregó que “cuidar tu salud siempre es importante” y concluyó con la frase: “vacunarse sigue siendo tendencia”.

Desde el Ministerio recordaron que en Neuquén la población puede concurrir a cualquier centro de salud u hospital provincial para completar o actualizar las dosis correspondientes al calendario oficial.

La iniciativa generó una amplia repercusión en redes sociales, donde se registraron numerosos comentarios tanto a favor como en contra de la propuesta.