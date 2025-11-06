Luján: Se realizará una celebración en vísperas del Día de la Tradición

El Municipio de Luján invita a la comunidad a festejar la víspera del Día de la Tradición. La celebración tendrá lugar el sábado 8 de noviembre a partir de las 18 horas en la Plaza Belgrano. El día 10 de noviembre se conmemora el nacimiento del poeta y escritor José Hernández, autor del poema épico «El Gaucho Martín Fierro». La fecha busca reflexionar y celebrar la identidad y las costumbres del país, con un fuerte enfoque en la figura del gaucho y su legado cultural.“Nos alegra mucho realizar esta jornada para reencontrarnos con nuestras raíces, con aquello que nos une como pueblo y nos da identidad. Celebrar nuestras costumbres es también honrar la historia y mantener viva la memoria cultural que nos constituye como Nación”, expresó el Director de Culturas, Federico Aime.

En ese sentido, se presentarán los siguientes ballets: El EncuentroFortín LujánTintayaBallet Municipal de Folklore Mabel LujánAmalaya BalletVolver a EmpezarHermanos VeraAgrupación Cultural LujánGrupo Folclórico Kiku FalcioneCírculo Criollo Martin FierroCabe destacar que la actividad se suspende por lluvia.

lujan.gob.ar