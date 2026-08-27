Luján será sede de la primera Peregrinación Nacional de Veteranos de Guerra de Malvinas

El próximo 20 de septiembre, Luján recibirá a veteranos de guerra de Malvinas de distintos puntos del país en una jornada que combinará memoria, reconocimiento y fe.

La iniciativa tendrá como destino la Basílica Nuestra Señora de Luján y buscará reafirmar el compromiso con la causa Malvinas y la soberanía nacional.

La actividad es organizada por el Municipio de Luján, la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Buenos Aires, la Confederación de Combatientes de Malvinas, el Centro de Veteranos de Guerra de Luján y el Santuario Nuestra Señora de Luján.

La jornada comenzará a las 10, con la concentración de los participantes en el Complejo Monumental Malvinas Argentinas y el izamiento de la bandera en la rotonda de Ana de Matos.

Desde allí, los veteranos, familiares y miembros de la comunidad caminarán hasta la Plaza Belgrano, frente al Santuario, donde se realizará el acto oficial.Más tarde, a las 13, tendrá lugar la Santa Misa en la Basílica.

El intendente de Luján, Leonardo Boto, destacó el valor de la iniciativa y sostuvo que la causa Malvinas continúa formando parte de la identidad nacional.

En ese sentido, remarcó la importancia de mantener viva la memoria, homenajear a quienes participaron de la guerra y transmitir a las nuevas generaciones el compromiso con la soberanía.

Una peregrinación con fuerte significado para los veteranos

La elección de Luján como sede tiene además un significado particular por el vínculo entre la Virgen de Luján y los excombatientes.

Durante la Guerra de Malvinas de 1982, una imagen de la Virgen acompañó a los soldados argentinos en las islas y se convirtió en un símbolo de acompañamiento espiritual. La imagen permaneció durante 37 años en el Reino Unido y regresó a la Argentina en 2019.

La peregrinación busca fortalecer los vínculos entre veteranos, familiares, instituciones y la comunidad, además de mantener presente la memoria de quienes participaron en la guerra y de los 632 argentinos que murieron durante el conflicto.

Quienes quieran obtener más información sobre la jornada pueden consultar peregrinacionmalvinas.lujan.gob.ar.

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