Luján será sede del Día Mundial del Vehículo Clásico

El Municipio de Luján informa a la comunidad que el sábado 22 y domingo 23 de noviembre la ciudad será sede del Día Mundial del Vehículo Clásico, una propuesta libre y gratuita que reunirá automotores históricos de diversas épocas.

A lo largo del fin de semana, vecinos y turistas podrán disfrutar de la exhibición de motos y motonetas, monopostos, coupés de TC, autos, camionetas y camiones clásicos, que estarán presentes en distintos puntos de la ciudad como parte de un amplio programa de actividades.

El día sábado 22, las actividades iniciarán con un desfile entre las 10 y las 12 horas por la Avenida Nuestra Señora de Luján entre Dr. Real y 25 de Mayo. Seguida, de 12 a 17 horas, con una exposición estática de vehículos en la Plaza Belgrano.

El domingo 23, la jornada continuará con la concentración a las 9 horas en la rotonda del Chango Más, y largada a las 10 horas de “La Vuelta Histórica de Luján”, un recorrido que incluirá distintos espacios del distrito y llegará hasta la localidad de Jáuregui donde habrá una muestra estática sobre avenida Flandes, a partir de las 11:30 horas.Cabe señalar que durante el fin de semana también quedará inaugurada la nueva exposición “Memoria en Movimiento: Historias del Automóvil” en el Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo, que se podrá visitar de 11 a 17 horas.

Con entrada libre y gratuita, el recorrido invita a descubrir la evolución tecnológica, social y cultural de los vehículos que marcaron la historia de nuestro país.Se invita a toda la comunidad a participar de esta celebración que pone en valor el patrimonio automotor y la historia del vehículo clásico, acercando una experiencia única para aficionados y familias.

