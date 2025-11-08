Luján Tech: El Municipio invita a importante encuentro por la innovación y el desarrollo tecnológico

El próximo miércoles 12 de noviembre a las 18 horas, en el Centro Cultural Doña Ana de Matos, se realizará un importante Encuentro por la Innovación y el Desarrollo Tecnológico organizado por el Municipio de Luján.

Dicho encuentro será lugar de importantes anuncios para el sector productivo y económico del Partido de Luján, tales como el lanzamiento del Concurso de Startups, que pondrá en marcha el Hub Luján, y la ponencia de Josep Piqué, especialista en innovación de relevancia internacional, impulsor del Distrito de innovación 22@ de Barcelona, que dará inicio al proceso de co-creación del Parque de Innovación Luján, entre otros anuncios de interés.¿Qué es Luján Tech?Luján Tech nace con la finalidad de transformar al distrito en un centro de innovación y desarrollo tecnológico de primer nivel.

En un cruce físico y virtual, se crea un ecosistema único en el que empresas, instituciones y emprendedores comparten con la comunidad avances y descubrimientos en materia tecnológica.

La actividad es libre y gratuita, con inscripción previa en el siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVUKp3VaTC_Uxb_AZOluYSER-Ah4c5… , que también se encuentra en las redes sociales del Municipio.

lujan.gob.ar