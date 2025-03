Mariel Fernández en el inicio de sesiones del HCD: ¿Qué carajo hacen con la plata de los argentinos?

Posted on

La intendenta encabezó la apertura de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de Moreno y denunció la falta de fondos nacionales, defendió la inversión municipal en seguridad y obra pública, y reivindicó el desarrollo productivo y el orgullo local.

Desde el Club Los Indios, donde se llevó adelante el acto de apertura de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de Moreno durante la tarde de este lunes 10 de marzo, Mariel Fernández lanzó duras críticas al gobierno nacional por el retiro de recursos destinados a seguridad. «El gobierno de Milei no nos mandó más el fondo de seguridad que llegaba a la provincia de Buenos Aires, unos 750.000 millones de pesos que luego se distribuían entre los municipios para la compra de patrulleros y equipamiento policial».

Ante este escenario, la intendenta destacó que el municipio debió cubrir ese vacío financiero con recursos propios: «Invertimos en seguridad 14.1994 millones de pesos. ¿De dónde salieron? Se lo restamos a la obra pública, a la inversión comunitaria que nuestro municipio necesita. No nos corresponde hacerlo, pero lo hacemos igual porque pensamos en el cuidado del pueblo de Moreno».

En materia de desarrollo productivo, la intendenta puso en valor el crecimiento industrial de Moreno: «En estos cinco años y en tiempo récord, logramos ser el municipio con más desarrollo PYME de la provincia de Buenos Aires, una bandera que seguimos defendiendo. Es un orgullo para nosotros a pesar de la situación seguir siendo sede para la radicación de nuevas industrias”.

En otro tramo de su discurso, Fernández reivindicó el turismo local ante quienes lo desestiman: «Algunos se ríen del turismo en Moreno, pero ¿cómo va a gobernar alguien un lugar que no quiere? Nosotros amamos profundamente lo que somos, nuestra tierra, nuestro pueblo, a nuestras organizaciones que trabajan solidariamente todos los días».

“El turismo es una actividad económica y el trabajo que hicimos en este tiempo generó más de 1.200 fuentes de empleo para artesanos, artistas y gastronómicos, en su mayoría, trabajadores de la economía popular”, aseveró.

La intendenta también cuestionó el modelo económico del gobierno nacional y su falta de inversión en el municipio: «No es que tenemos una Argentina pobre, nuestro país es rico. La cuestión es si distribuimos esa riqueza o la dejamos en manos de unos pocos oportunistas que encima se ríen de nosotros».

En este sentido, denunció que el gobierno nacional no destinó fondos a la obra pública en Moreno. «¿Cuánto invirtió el Estado Nacional en Moreno? Cero. La mayoría de las obras realizadas en el 2024 fueron financiadas con recursos municipales. Y nos dicen que el gasto público es un problema, que todo es gasto y nada inversión. Pero yo pregunto: ¿por qué carajo no nos mandan la plata para la obra pública? ¿Qué carajo hacen con la plata de los argentinos? ¿Qué carajo hacen con la plata de los morenenses? Queremos explicaciones».

“No hay equilibrio fiscal cuando crece la pobreza, cuando no se invierte en obra pública, en educación y en salud. No es equilibrio fiscal si vos tenes la gente afuera, si a un trabajador asalariado le dura su salario una semana, y si no tienen en cuenta tampoco a todos los trabajadores de la economía popular”, afirmó.

Asimismo, Fernández reafirmó su compromiso con la obra pública y la educación. «Desde el 2020 llevamos construidas 128 aulas, que equivalen a 21 escuelas nuevas, y de estas, 85 fueron financiadas con el fondo educativo. Desde la primera hora de nuestro gobierno el fondo educativo en su totalidad se usa para educación y especialmente para infraestructura escolar”, destacó y agregó que “Solo en 2024 asfaltamos 690 cuadras con nuestra asfaltera municipal, la de todos, e Invertimos 438 millones en maquinarias y equipamiento”.

Finalmente, la intendenta defendió el rol del Estado Local y de la política: “La política, no olvidemos, es un instrumento para transformar las cosas, un instrumento para mejorar la vida de nuestro pueblo, no es para otra cosa. Nosotros venimos a trabajar por el bien común, nosotros vinimos a devolver la dignidad al pueblo de Moreno.”