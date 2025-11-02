Más allanamientos contra el narcotráfico en General Rodríguez

Durante la jornada de ayer se realizaron dos allanamientos en General Rodríguez, en un trabajo conjunto entre la Secretaría de Seguridad, Justicia y Política Criminal y la Policía Federal Argentina, que permitió desarticular un esquema de venta de drogas bajo la modalidad delivery.

En los operativos se incautaron el vehículo utilizado para la actividad ilícita, balanzas de precisión, teléfonos celulares y más de siete kilos de cogollos de marihuana en proceso de secado para su posterior comercialización.

Las investigaciones se iniciaron a partir de una denuncia presentada por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Política Criminal ante la UFI N°12 departamental.

