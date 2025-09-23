Más de 30 mil personas disfrutaron del Festival Urbano de Moreno

_Una multitud participó de los shows gratuitos de El Mató a un Policía Motorizado, Turf, Malandro y otros artistas_

La Plaza Dr. Buján fue sede de la séptima edición del Festival Urbano de Moreno, evento que convocó a más de 30 mil personas que se acercaron a disfrutar de los shows de El Mató a un Policía Motorizado, Turf, Malandro y demás artistas, algunos de ellos locales, a quienes el FU les abre las puertas para dar a conocer su talento y fortalecer la identidad morenense.Además, se presentaron en el escenario Templo, VLE, Potara, Corte Rappers, Ana Milagros, Rocko, La Valenti, Femi, Mundialista Crew, Mir Nicolás, Militantes del Clímax.

El artista sorpresa fue: Jonas Sanche & Antioch. El Festival se realiza desde el año 2021 por iniciativa de la intendenta, Mariel Fernández, para garantizar el acceso a espectáculos de primer nivel de forma libre y gratuita a jóvenes y familias enteras, de Moreno y de toda la región. Esta edición contó con auspiciantes del sector privado (Mas Melos – Tromen – Daewoo) que redujeron los costos del Municipio para hacer el Festival, como así también contó con el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.El FU 2025 se desarrolló con una gran puesta en escena de luces, sonido y proyecciones, consolidándose, una vez más, como uno de los festivales urbanos más importantes del conurbano bonaerense. También hubo juegos, actividades recreativas, un patio gastronómico y feria de emprendedoras y emprendedores locales, donde las y los presentes disfrutaron de una jornada cultural e inclusiva.

Con una nueva edición este espectáculo libre y gratuito reafirma la apuesta del Gobierno local por democratizar la cultura, promover a las y los artistas locales y recuperar el espacio público como lugar de encuentro y disfrute colectivo. De esta manera, el FU Moreno se consolida como el evento de referencia del género urbano en la Provincia de Buenos Aires.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno