Más del 96% de las personas que requirieron atención médica fueron atendidas

Los ministros de Salud, Nicolás Kreplak, y de Economía, Pablo López, presentaron hoy los resultados del mega estudio, que revela datos clave, entre ellos que, de las y los 11 millones de bonaerenses que demandaron atención médica durante el último año, el 96,6% (10,8 millones) fueron atendidos; y que el 90% estuvo conforme con la calidad de la atención recibida.

Al respecto, el ministro Kreplak dijo que “tenemos un sistema de salud que llega a todos y todas y que lo hace con calidad aun atravesando situaciones de crisis de la cual no somos ajenos”. Y agregó que “la encuesta a todos nos llama la atención y es una reflexión que tenemos que darnos. Si quienes tenemos la responsabilidad de ocupar la gestión pública, valoramos lo que hacemos por debajo de lo que valora de nuestro pueblo, corremos el riesgo de no fortalecer lo que efectivamente le hace bien a nuestro pueblo. Y, sobre todo, el no poder conducir a un sistema que está haciendo un muy buen trabajo”.



Por su parte, el ministro Pablo López aseguró: “Desde el inicio de nuestra gestión, conducidos por Axel Kicillof, venimos construyendo las capacidades necesarias para que el Estado provincial tenga herramientas, sea potente, eficiente y dé las respuestas que las y los bonaerenses necesitan. A partir del Estado diezmado que recibimos en 2019, trabajamos para fortalecer el sistema de Salud ante la pandemia. Ahora, gracias a esta encuesta inédita vemos que el sistema da respuesta a las demandas de las y los habitantes de la Provincia, y contamos con información nueva que nos permite diseñar cada vez mejores políticas públicas.”



Respecto a los lugares de consulta, el estudio indicó que el 24,5% de las personas se atendieron en su barrio, mientras que el 54,1% lo hizo en otro barrio, pero dentro de su municipio. A su vez, el 82,6% de las personas que necesitaron atención por guardia (casi 2 millones de personas), lo hizo en establecimientos públicos.



Entre los datos obtenidos, la encuesta revela que las mujeres tienden a utilizar más los servicios de salud, especialmente en los segmentos de niños y adultos mayores. En el último año, el 61,1% de las y los habitantes de la provincia de Buenos Aires solicitó consultas médicas (lo que representa a 11.015.809 bonaerenses). Al comparar esta variable según sexo, se observa una brecha de 11 puntos porcentuales entre mujeres (66,5%) y varones (55,4%), indicando una mayor demanda de servicios médicos a nivel provincial por parte de las primeras.

El estudio fue llevado a cabo por la Dirección Provincial de Estadística del Ministerio de Economía de la Provincia, la Facultad de Ciencias Exactas y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires en 2023, recogió datos sobre cobertura, acceso, barreras de acceso, uso y satisfacción con la atención clínica y no clínica de las y los bonaerenses. Su objetivo fue evaluar cómo se garantiza el derecho a la salud.



La muestra, representativa a nivel provincial y en 24 partidos del Gran Buenos Aires, abarcó 53.835 viviendas, utilizando un cuestionario digital estructurado en 15 bloques temáticos. Los resultados guiarán la planificación y toma de decisiones para la implementación de políticas de salud en todo el territorio. El operativo involucró una estructura de casi 1.000 agentes entre coordinadoras/es, subcoordinadoras/es, instructoras/es, técnicas/os de gabinete, supervisoras/es y encuestadoras/es.

Para acceder al estudio completo acceder a https://www.gba.gob.ar/saludprovincia/informes_de_gestion

