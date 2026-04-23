Mataron de un disparo a un policía que custodiaba la recaudación de una pollería

Un efectivo policial de 42 años fue asesinado este martes al mediodía tras recibir un disparo en el pecho durante un asalto ocurrido en la localidad de Isidro Casanova, en el partido de La Matanza.

La víctima, identificada como Mauro Molina, se encontraba cumpliendo funciones como custodio de la recaudación de un comercio cuando fue sorprendido por un grupo de delincuentes.

El hecho tuvo lugar en una pollería ubicada sobre la Ruta Nacional 3, a pocos metros de su cruce con la calle Marconi.

De acuerdo con la información oficial, los asaltantes arribaron al lugar a bordo de una camioneta y al menos dos de ellos descendieron con rapidez para intentar apoderarse del vehículo en el que se trasladaba el dinero.

Durante el forcejeo con el policía, uno de los agresores efectuó un disparo que impactó en el pecho de Molina, quien cayó gravemente herido.

Las cámaras de seguridad de un comercio cercano registraron parte de la secuencia. Pese al ataque, los delincuentes no lograron concretar el robo y se dieron a la fuga en el mismo vehículo en el que habían llegado.

Minutos después, el herido fue encontrado por personal policial que patrullaba la zona y trasladado de urgencia al hospital Paroissien.

Allí, pese a los intentos de reanimación, se confirmó su fallecimiento.