Merlo: Jornada de capacitación en Salud Mental

Agentes de seguridad, enfermería y Defensa Civil de Merlo participaron de una capacitación que la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones llevó adelante en La Colonial.

La capacitación “Urgencias en Salud Mental. De la descompensación a la contención. Herramientas prácticas para la intervención en crisis”, tuvo como objetivo brindar herramientas de abordaje en temáticas de salud mental para una mejor calidad de atención hacia los vecinos.

“Buscamos mejorar la calidad de atención para los vecinos y vecinas de Merlo. Para ello, es clave poder hablar sobre las herramientas necesarias para poder abordar los padecimientos de salud mental”, sostuvo la Directora de Salud Mental y Adicciones de Merlo, Karin Canelli.

Por su parte, el Psiquiatra del Hospital Municipal Eva Perón, Jonathan Ricco, afirmó “Este ciclo de capacitación es importante porque nos permite articular las distintas áreas del sistema público, que están en contacto con personas en situaciones vinculadas a la salud mental”.

En ese sentido, el Municipio de Merlo busca reforzar la salud pública y crear mejores vínculos para los vecinos y profesionales que se dedican a los consumos problemáticos y salud mental.

