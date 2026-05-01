«Mi Identidad, Mi Derecho»: la Provincia alcanzó las 8.000 partidas de nacimiento tardías

La jefa de Asesores, Cristina Alvarez Rodriguez, encabezó en La Matanza el acto de entrega junto al intendente local, Fernando Espinoza.

La provincia de Buenos Aires alcanzó las 8 mil partidas de nacimiento tardías tramitadas a través del programa «Mi Identidad, Mi Derecho» del Registro Provincial de las Personas.

Este martes, 27 vecinos y vecinas de La Matanza recibieron su documentación en un acto encabezado por la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Alvarez Rodríguez y el intendente local, Fernando Espinoza.

«La sanción de la Ley de los 1.000 Días permitió que redujeramos los tiempos de los trámites.

Antes la gente esperaba hasta 10 años su documentación, hoy la gestión dura pocos meses», explicó Alvarez Rodríguez acompañada por la directora del Registro Provincial de las Personas, Silvina Ojeda.

Asimismo, la jefa de Asesores, remarcó que «un Estado más eficiente no es el que menos gasta, sino el que más derechos garantiza. Ese es el mandato que nos dio el gobernador Axel Kicillof».

Por su parte, Espinoza expresó: «tuvimos un día cargado de emoción, porque muchas familias de La Matanza están viviendo este momento tan especial, después de años.

Es un momento de reparación, porque hay personas que fueron NN durante toda su infancia, adolescencia y juventud».

Agregó que “gracias a la decisión política de nuestro gobernador Kicillof y el trabajo conjunto entre Cristina Alvarez Rodríguez y el Gobierno local, algo que antes era casi imposible se convierte en realidad.

Estas personas reciben por primera vez su partida de nacimiento y con ella su identidad, es un profundo acto de amor y de justicia social”.

“Mi Identidad, Mi Derecho” está destinado a personas que, por distintas razones, no fueron inscriptas al momento de nacer.

En esos casos, anteriormente el único camino era una presentación judicial, costosa y con plazos que podían extenderse durante años.

Desde 2020, la Provincia implementa esta política pública de manera gratuita y más ágil, en articulación con los municipios, que acompañan cada caso desde su detección hasta la resolución.Garantizar el derecho a la identidad es el primer paso para una vida con derechos.

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