Milei: “Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla”

El Presidente Javier Milei inauguró hoy el Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín” y, al referirse a la defensa de la soberanía argentina, afirmó: “Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla”, en el marco de las medidas impulsadas por el Gobierno para defender las Islas Malvinas, sus mares circundantes y sus recursos naturales.

Durante el acto, el Presidente sostuvo que “esa misma estirpe, ese mismo coraje, volvió a despertar más de un siglo después en las trincheras de nuestras islas Malvinas” y señaló que los soldados argentinos que combatieron en las islas, entre quienes se encontraban diez Granaderos, fueron “los herederos de esa epopeya, representando con firmeza el legado de los valores sanmartinianos”.

Milei afirmó que “este año nuestro Gobierno saldó una deuda histórica”, al señalar que los propios Granaderos volvieron a custodiar el sable corvo del General San Martín, y remarcó que “es el símbolo material más poderoso de la nación argentina” y que recuerda que “esa libertad es inclaudicable”.

El nuevo museo cuenta con más de ocho salas y propone un recorrido por dos siglos de historia del Regimiento de Granaderos a Caballo, desde su creación el 16 de marzo de 1812, el bautismo de fuego en San Lorenzo y la preparación del Ejército de los Andes en El Plumerillo, hasta el cruce de los Andes y las campañas de liberación.

El espacio reúne objetos patrimoniales, documentos, uniformes, pinturas originales, maquetas, escenografías, recreaciones audiovisuales y espacios interactivos.

El Presidente remarcó que la defensa de la soberanía requiere acciones concretas y sostuvo: “San Martín no liberó medio continente con discursos, lo hizo con acción efectiva, cruzando la cordillera, con logística, con disciplina y entrenando con mucho esfuerzo un cuerpo militar que no existía hasta el momento”.

Del acto participaron la Presidente de la Fundación Granaderos General San Martín, Bettina Bulgheroni; la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el Canciller, Pablo Quirno; el Ministro de Defensa, Carlos Presti; el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Oscar Santiago Zarich; y el Jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, Cristian Castellanos.

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