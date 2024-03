Milei dijo que habrá 70 mil despidos en el Estado y desde ATE salieron a cruzarlo y convocarán a un paro

Posted on

El presidente Javier Milei afirmó en las últimas horas que ya despidieron a 50 mil personas en la administración pública nacional y anunció que en los próximos días caerán 70 mil contratos, pero desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) le respondieron que eso sería “imposible” y que de concretarse “no podría seguir funcionando ninguna de las áreas” estatales.

Además, ATE avanza en la realización de un “paro activo” para el próximo miércoles 3 de abril, luego del fin de semana largo de Semana Santa, que podría ser definido durante la jornada de este miércoles.

“Señor Presidente, ¿en serio piensa en despedir a la mitad de los empleados públicos? Está hablando de un imposible. Usted es amante del lenguaje contratafactico. Bajo ningún punto de vista va a poder echar 70.000 estatales. Si dispone esa cesantías masivas, cumplimos en informarle que esa decisión se lo va a llevar puesto a usted”, advirtió en la noche del martes el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

En su cuenta de la plataforma X, el sindicalista indicó que “si avanza con ese delirio el Estado no podría seguir funcionando en ninguna de sus áreas. Solo hace falta aplicar el sentido común” y añadió: “Sabemos que es violento, no tiene empatía y le cuesta ponerse en lugar de los demás. Pero por favor deje mentir y generar angustia. No acelere tanto que va a chocar”.

“En análisis”

En la tarde del martes, al hablar ante empresarios en el marco del IEFA Latam Forum, Milei precisó: “Echamos 50 mil empleados públicos, no solo eso, sino que además se dieron de baja contratos, fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70 mil contratos”.

Por su parte, el vocero presidencial Manuel Adorni precisó este miércoles en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada que hubo “bastante confusión” con los números y que 70.000 es “el universo de contratos analizados” y “hay 15.000 que van a proceder a la baja el 31 de marzo”.

“El resto se van a renovar seis meses y vamos a seguir avanzando en el análisis de cada uno. Sabemos que son temas sensibles porque hay puestos de trabajo y personas detrás de cada uno”, señaló.

Adorni dijo que “por eso el trabajo de auditoría es muy quirúrgico” y si bien no dio el detalle de cada ministerio, aclaró que estos contratos no incluyen al PAMI ni a empresas públicas.

La respuesta de ATE

Aguiar propuso un paro –aún sin fecha- y movilización en todo el país.

“No va a poder despedir 70.000 estatales como a usted le gustaría. Hoy se multiplicaron las protestas en todo el país y la conflictividad en el Estado va a seguir en aumento. La Argentina vive una etapa de transición. Los trabajadores estamos obligados a repensar algunas de las consignas que abrazamos en la década del ’90 frente a un proceso político similar”, afirmó Aguiar.

Y expresó: “El hecho de que alguien como Paolo Rocca tenga más funcionarios en el Gobierno que su fuerza política (LLA) que ganó las elecciones, nos muestra que estamos llamados a reflexionar”.

Una jornada de lucha

En la jornada del martes, ATE realizó una nueva jornada nacional de protesta, en rechazo a las decenas de miles de despidos que podrían ser notificados esta semana en el sector público y al 8 por ciento de aumento ofrecido en la paritaria del lunes para la Administración Pública Nacional.

En la ciudad de Buenos Aires, el sindicato se movilizó al Ministerio de Economía y al Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, uno de los organismos cuyo cierre fue anunciado por el Gobierno.

Según informó ATE en un comunicado, el próximo domingo 31 de marzo vencen 70 mil vínculos laborales, de los cuales el Gobierno intenta desvincular al 30 por ciento.

Los reclamos de ATE son: renovación automática de los 70 mil vínculos laborales que vencen el 31 de marzo, reincorporación de despedidos sin causa, aumento salarial por encima de la inflación y pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados.

Asimismo, rechazan el cierre de todos los organismos públicos y la privatización de empresas estatales; y expresan además su defensa al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), solicitan aumento de emergencia para jubilados y pensionados y rechazan cualquier intento de privatización.

