Milei: “Hoy más que nunca podemos decir que las fuerzas del cielo nos están acompañando”

“Hoy, cientos de miles de argentinos pudieron levantar la mirada y ver por primera vez sus ángeles protectores surcando el cielo. Los F-16 son los nuevos custodios del espacio aéreo argentino”, expresó el Presidente Javier Milei al encabezar esta mañana la ceremonia oficial de recepción de los aviones F-16 destinados a la Fuerza Aérea Argentina, en el Área Material Río Cuarto, Córdoba.

El mandatario destacó que esta inversión en armamento militar permitirá “robustecer sustancialmente” la Fuerza Aérea y afirmó que, gracias a esta incorporación, “todos y cada uno de nosotros estará un poco más seguro”. También señaló que los gobiernos anteriores habían dejado al país “indefenso” y remarcó que su administración está decidida a revertir “décadas de destrato” hacia las Fuerzas Armadas, motivadas —según sostuvo— por intereses ideológicos y partidarios.

Durante el acto, el Jefe de Estado defendió además el nombramiento de Carlos Presti como nuevo Ministro de Defensa: “Es un hombre que juró defender con su propia vida la tierra que lo vio nacer, todo lo contrario a los políticos que lo cuestionan”. Y aseguró que “la designación del nuevo ministro se basa en su idoneidad para el cargo”, ya que “lógicamente, quien más sabe de defensa nacional es un militar”.

“Es hora de volver a discutir en nuestro país el verdadero significado de la palabra soberanía”, avanzó el Presidente. “Esto se consigue por dos vías: teniendo una economía que se desarrolla y crece con una sociedad pujante, y también contando con la capacidad de defendernos en un contexto global de creciente incertidumbre”. Y finalizó: “Estos aviones son símbolo de la Argentina que estamos construyendo. Hoy más que nunca podemos decir que las fuerzas del cielo nos están acompañando”.

El primer lote de aviones está conformado por cuatro biplazas F-16BM y dos monoplazas F-16AM, que fueron trasladados en vuelo desde Dinamarca con reabastecimientos y escalas intermedias, acompañados por un Boeing 737 T-99 “Islas Malvinas” y un Hércules para misiones de búsqueda y rescate. Las unidades serán incorporadas al Área Material tras obras de reacondicionamiento y luego irán a la VI Brigada Aérea, en Tandil.Acompañaron el acto la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el Ministro de Defensa saliente, Luis Petri, y quien lo reemplazará, Carlos Presti; el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; los Ministros del Interior, Diego Santilli, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el Canciller Pablo Quirno; y el Presidente de la HCDN, Martín Menem.

