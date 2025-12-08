Misterio: Cayó una camioneta en el Río Reconquista

Los vecinos que pasaron por el camino de la Ribera, del lado de Moreno, detectaron una camioneta tipo combi blanca semi hundida en el Río Reconquista, en las inmediaciones del puente Bilbao, que conecta el centro de Paso del Rey con el barrio Pompeya de Merlo. Fue en la mañana de este lunes 8 de diciembre. Hasta el momento se desconoce las circunstancias por las que el vehículo cayó al curso de agua. Parece estar desocupada. Una de las fotos que nos enviaron estaba con la puerta del lado del acompañante cerrada. En otra, la puerta está abierta. Consultamos con fuentes oficiales pero hasta el momento no compartieron información.