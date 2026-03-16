Moreno 2000: Un camión municipal arrojó líquidos sin tratamiento en el arroyo Los Perros

La municipalidad de Moreno vertió en el arroyo Los Perros líquidos de origen desconocido sin tratamiento. Un video difundido en la red social Facebook muestra la maniobra.

Las imágenes fueron capturadas por una vecina a finales de la semana pasada. La mujer increpa a los empleados municipales por la maniobra. Uno de ellos asegura tener la autorización para realizar la descarga.

El punto donde se produjo el vuelco en el arroyo fue en la calle Chaco casi esquina Reservistas Argentinos, frente a la escuela primaria Nº 58 del barrio Moreno 2000.

Queda claro, no como el agua vertida, que el líquido no tiene tratamiento alguno. El camión desobstructor, un IVECO 240 modelo 2021, pertenece a la municipalidad de Moreno. Una secuencia muestra la patente AE 701 WV.

Esta acción contraviene todas las normas nacionales y provinciales referidas a la materia (por ejemplo las leyes bonaerenses Nº 5.965 y Nº 12.257) y la autoridad de aplicación sería ADA (Autoridad del Agua).

Consultamos vía WhatsApp a la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Daiana Anadón. Su respuesta fue la siguiente: “Están informando mal. El camión está arrojando agua.” ¿Es una práctica habitual? ¿Quién brindó la autorización?

Ese hecho se suma a varias incidencias vinculadas al medio ambiente en el distrito, como por ejemplo a la quema continua en la cava de Cuartel V (de la cual Anadón brindó explicaciones) o la quema de neumáticos sobre la Autopista del Oeste durante el paro general del pasado 19 de febrero, protesta de la que participaron funcionarios municipales y provinciales.