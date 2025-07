Moreno fue sede del Encuentro Regional de Cultura Bonaerense

Posted on

Reunió a representantes de más de 20 Municipios para debatir y fortalecer políticas culturales comunitarias La intendenta, Mariel Fernández, encabezó el Encuentro Regional de Cultura Bonaerense en el que Moreno fue sede y que convocó a trabajadoras, trabajadores, artistas, gestores e instituciones culturales de la provincia de Buenos Aires. Se intercambiaron experiencias y debatieron políticas públicas.

La actividad contó con la participación de más de 20 Municipios de la región como lo fueron Campana, Escobar, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Morón, Navarro, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Suipacha, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López, además de Moreno como distrito anfitrión y organizador.

Durante el acto de apertura, la intendenta Mariel Fernández expresó: “Hoy más que nunca la cultura es un espacio de resistencia, porque atravesamos un momento difícil con este Gobierno Nacional que desprecia al pueblo que gobierna y porque que la expresidenta de la Nación y actual presidenta del Partido Justicialista, Cristina Kirchner, es una presa política”.

Además, la jefa comunal remarcó: “Los pueblos tristes no vencen. Por eso celebramos que podamos encontrarnos desde la actividad cultural para debatir política, acciones y para ver cómo vamos sosteniendo a un pueblo que está sufriendo muchísimo”.

En tanto, Florencia Saintout, presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, comentó: “Los Encuentros Regionales son espacios para pensar de manera colectiva el presente y el futuro de las políticas públicas, compartir experiencias y articular acciones entre las y los protagonistas de la cultura” y continuó: “Hay patria en nuestra cultura comunitaria, en nuestros barrios, en sus anhelos. ¿Cómo no vamos a dar vuelta esta situación? Ellos tienen una historia nefasta. Nosotros tenemos una historia de dignidad y eso es lo que tenemos que defender”.

La propuesta estuvo organizada en cuatro mesas de diálogo, de manera simultáneas, para el fortalecimiento del sector, donde se expusieron ejes centrales como El Trabajo y Territorios; Espacios e Instituciones de Participación Cultural Comunitaria; Libro y la Lectura y Museos y Archivos: Memorias vivas.

Este Encuentro Regional forma parte de una serie de encuentros que se llevan a cabo en la provincia de Buenos Aires, en el marco del Plan de Fortalecimiento a la Cultura Comunitaria. Su objetivo es promover instancias de planificación y articulación entre los distintos actores del ecosistema cultural bonaerense.

Estuvieron también presentes el intendente de Suipacha, José Luis Mancini; el intendente de Mercedes, Juan I. Ustarroz y el intendente de Luján, Leonardo Boto. Además de la secretaria de Cultura, Educación y Deportes local, Cynthia Muñoz; el artista popular, Peteco Carabajal, la directora provincial de Promoción y Producción Cultural de Territorios del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Paloma Sánchez, autoridades provinciales y municipales.

Con esta acción, el Municipio reafirma su compromiso con el desarrollo de políticas culturales con enfoque territorial, participativo y comunitario.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno