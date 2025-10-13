Moreno presente en la final de los Juegos Bonaerenses 2025

_Más de 500 deportistas y artistas representan al distrito en la instancia provincial que se disputa en Mar del Plata_

El Municipio de Moreno vuelve a decir presente en la gran final provincial de la 34° edición de los Juegos Bonaerenses 2025, que se desarrolla desde este lunes 13 y hasta el 18 de octubre en Mar del Plata. La delegación local está integrada por más de 500 deportistas y artistas, quienes viajaron para representar al distrito y llevar bien en alto la bandera morenense.Con más de 10 mil personas inscriptas en la etapa local, Moreno alcanzó una participación histórica, reflejo del compromiso municipal con el apoyo y el crecimiento sostenido tanto del deporte como la cultura. Este año, los Juegos Bonaerenses registraron 480 mil inscriptos en toda la provincia, superando el récord alcanzado en 2024.

En la edición anterior, Moreno obtuvo 37 medallas —12 de oro, 14 de plata y 11 de bronce— y se ubicó entre los 10 mejores distritos de la provincia.

Se podrá seguir el recorrido y las presentaciones de las distintas competencias a través del canal de YouTube de la Secretaría de Cultura, Educación y Deportes https://www.youtube.com/@culturamoreno6589 con transmisiones diarias desde Mar del Plata, de lunes a viernes a las 20 horas, para alentar y acompañar en cada jornada.

Los Juegos se desarrollan en tres etapas: la instancia local, que comenzó en junio en los 135 municipios; la regional, donde los y las participantes compitieron por su clasificación; y la final provincial en Mar del Plata, donde se definen los campeonatos. También se incorporaron nuevas disciplinas como taekwondo ITF, pesca, lanzamiento de disco y martillo, además de la modalidad de hockey 11

. En la categoría intergeneracional, se sumaron bochas, sapo y fútbol tenis y en Cultura, acrobacia aérea dentro de Juveniles.Una vez más desde la gestión local se reafirma el compromiso con el deporte, la inclusión y la cultura popular pensadas como herramientas de transformación e identidad comunitaria.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno