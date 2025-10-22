Moreno se destacó en los Juegos Bonaerenses 2025

La delegación local obtuvo 47 medallas en la final provincial disputada en Mar del Plata_

El Municipio de Moreno estuvo presente en la 34° edición de los Juegos Bonaerenses 2025, que tuvo su cierre en la ciudad Balnearia de Mar del Plata.

La delegación morenense, integrada por más de 500 deportistas y artistas, logró 47 medallas, de las cuales 14 fueron de Oro, 20 de Plata y 13 de Bronce, un reflejo del talento, el esfuerzo y la dedicación de las y los participantes.

Durante los días de competencia, las y los representantes de Moreno se destacaron en diversas disciplinas deportivas y culturales, dejando en alto el nombre del distrito y demostrando el crecimiento sostenido que el Municipio impulsa a través de sus políticas de promoción del deporte y la cultura.

Medallero local: Medallas de Oro: PCD: Lanzamiento de bala silla de ruedas; Lanzamiento de bala PCD visual libre masculino 16+; Lanzamiento de bala visual femenino; Atletismo 100 mts. 16+ femenino visual; Atletismo 100 mts. Sub 15 masculino visual; Salto en largo visual Sub 15 masculino; Natación PCD +17 femenino libre S7; Natación PCD +17 femenino libre S10; Fútbol PCD Síndrome de Down 15+.Juveniles Convencionales: Tiro Sub 17 masculino libre; Básquetbol Sub 18 femenino escolar abierta; Atletismo lanzamiento de disco masculino Sub 16 libre; Patín Sub 13 femenino libre 1°C; Futbol Tenis Sub 18 masculino libre. Medallas de Plata: PCD: 100 mts. parálisis cerebral Sub 15 femenino libre; 100mts. visual 16+ masculino libre; Salto en largo intelectual Sub 15 masculino; Salto en largo +16 femenino visual libre; Natación 17+ femenino libres S11; Natación Sub 14 masculino libres S9; Fútbol parálisis cerebral libres masculino +16. Juveniles Convencionales: Patín sub 13 femenino libre 3°; Atletismo lanzamiento de bala sub 16 femenino; Handball Playa Sub 14 masculino libre; Vóley Sub 17 masculino libre; Fútbol 5 Sub 18 femenino escolar abierta; Ajedrez Sub 14 masculino no federado; Básquetbol Sub 14 femenino escolar abierta; Tenis Sub 16 femenino prom. Single; Sóftbol Sub 18 masculino libre.Adultos Mayores: Orientación +60 fem; Truco intergeneracional masculino y femenino; Damas categoría única, masculino y femenino libre. Cultura: Pintura libre Sub 15.Medallas de Bronce: PCD: Natación 17+ masculino libre S6; 100mts. parálisis cerebral Sub 15 libre masculino, Lanzamiento de bala Sub 15 masculino motor ambulante; 80mts. intelectual c 12+ masculino; 100mts. motor ambulante Sub 15 masculino. Cultura: Narración oral PCD única; Cocineros plato principal Sub 15. Juveniles Convencionales: B.A. en carrera Sub 18 masculino libre; Patín Sub 16 femenino libre 3°; Lanzamiento de bala Sub 14 masculino libre; Natación Sub 18 200mts. libre; Tenis de mesa Sub 14 femenino no federado. Adultos Mayores: Teatro categoría única.

Los Juegos Bonaerenses 2025, que contaron con más de 480 mil personas inscriptas en toda la provincia, cerraron su edición número 34 con un emotivo acto en la Playa Las Toscas, donde las delegaciones celebraron los logros obtenidos y el espíritu de camaradería que caracteriza a esta tradicional competencia provincial.Una vez más, talentos morenenses representaron al distrito en el evento deportivo y cultural más importante de la provincia de Buenos Aires y desde el gobierno municipal se acompañó y reconoció a cada participante por su dedicación y esfuerzo.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno