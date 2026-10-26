Moreno se destacó en los Juegos Bonaerenses 2026

La delegación local obtuvo 38 medallas en la final provincial disputada en Mar del Plata y se ubicó en el 10° puesto en el medallero general de 135 Municipios participantes

El Municipio de Moreno participó en la final provincial de la 35.ª edición de los Juegos Bonaerenses 2026, realizada en Mar del Plata.

La delegación local, integrada por 520 deportistas y artistas, obtuvo 38 medallas, de las cuales 16 fueron de Oro, 10 de Plata y 12 de Bronce, en distintas disciplinas deportivas y culturales.

Durante las jornadas de competencia, las y los representantes del distrito lograron resultados en atletismo, patín, natación, taekwondo, lanzamiento de bala, danza, pintura, fútbol, básquet, handball, bochas y otras disciplinas.

Las actuaciones incluyeron categorías juveniles, personas con discapacidad y personas mayores, con participación tanto en deportes individuales como en equipos.

A continuación, se presenta el medallero local:

– Medallas de Oro

Tania Borda – Taekwondo.

Melina Quiroga – Patín.Franchesco Scimone – Natación motor.

Renata Smaldore – Lanzamiento de bala.Abril Acevedo – Atletismo visual.

Milagros Acevedo – Lanzamiento de bala.Julieta Sánchez – Lanzamiento de bala.

Osvaldo Sepúlveda – Damas.

Rocío Brizuela – Lanzamiento de bala motor.Beach Handball – Sub 14.

Fútbol Tenis – Sub 18.

Fiorella Zuccarelli – Patín.

Lucas Díaz – Boccias.

Básquet femenino – Sub 18.Natalie Botellero – Pintura Sub 15.

Paloma Medrano – Pintura Sub 18.

– Medallas de Plata

Valentín Valero – Atletismo intelectual.Valentina Valor Bos – Patín.

Catalina Fernández – Videominuto.Benítez Jonathan, Agüero Alan, Sacayán Nahir, Vega Figueredo Victoria y Ledesma Bruno – Danza Teatro PCD.

Zoe Valdez – Solista vocal.Fabricio Corbalán – 100 metros motor.

Martina Lisondo – Lanzamiento de bala.Fútbol PDI.Fútbol PCD.Sóftbol masculino – Sub 18.- Medallas de Bronce

Benjamín Saavedra – Lanzamiento de bala.

Uriel Díaz – Atletismo intelectual.

Maite Noguera – Judo.

Mariana Sinchatuya – Natación motor.

Macarena Mareco – Natación visual.Tormento – Freestyle.Kiara Milla – Lucha.Santiago Báez – Lanzamiento de bala motor.

Luciana Knoblich – Patín.

Bochas intergeneracional.

Básquet femenino – Sub 14.

Lautaro Samaniego – Natación.

Los Juegos Bonaerenses constituyen el evento deportivo y cultural más importante de la provincia de Buenos Aires y convocan cada año a participantes de distintos municipios en una amplia variedad de disciplinas y categorías.

La competencia promueve el deporte, la cultura, la inclusión y la participación comunitaria, y genera espacios de encuentro e intercambio entre jóvenes, personas adultas y mayores.

Una vez más, Moreno estuvo presente en la final provincial con una delegación que representó al distrito en las disciplinas deportivas y culturales.

El Gobierno local conducido por Mariel Fernández, acompaña estas instancias como parte de sus políticas de promoción del deporte y la cultura, y reconoce el esfuerzo y la dedicación de quienes participaron en representación de la comunidad morenense.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno