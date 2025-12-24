Navidad: estaciones de servicio con atención restringida durante la noche del 24

Con motivo de las celebraciones navideñas, las estaciones de servicio de todo el país aplicarán un esquema especial de funcionamiento que afectará la venta de combustibles durante la noche del 24 de diciembre.

La disposición se enmarca en acuerdos laborales del sector y tiene como objetivo garantizar el descanso del personal, manteniendo al mismo tiempo la cobertura de servicios indispensables.De acuerdo a lo informado por la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA), en ese lapso no se habilitará la carga de combustible al público en general.

El período de cierre se extenderá desde las 22:00 del miércoles 24 hasta las 6:00 del jueves 25 de diciembre, momento en el que las estaciones retomarán su actividad habitual.

Durante esas horas, únicamente permanecerán operativas guardias mínimas destinadas a atender situaciones de emergencia, como ambulancias, bomberos, fuerzas de seguridad y otros servicios esenciales. Ante este escenario, desde el sector recomiendan planificar con anticipación y realizar la carga de combustible antes del inicio del cierre nocturno para evitar contratiempos durante las fiestas.