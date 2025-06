Necesita un trasplante de corazón, no ingresa en lista de espera y no recibe asistencia de la comuna

Posted on

Ana Valdez es una vecina del barrio La Reja Grande. Tiene 51 años y hace cuatro que está en una grave situación de salud. Con una destacable atención de los profesionales del hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, aún no ingresa en la lista de espera del hospital El Cruce de Florencio Varela. Necesita un trasplante de corazón. Recibe una pensión no contributiva pero solamente una vez la visitaron desde el municipio de Moreno. No le alcanza el dinero para comprar la medicación. Está postrada en la cama. Necesita ayuda urgente. Número de contacto 11 2588-7273

https://www.facebook.com/share/v/1C3i5zWbVP/