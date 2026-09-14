Ni dormir tranquilos: rateros ingresan a una casa de Paso del Rey y roban una moto y dos bicicletas

El suceso se registró el domingo 6 de septiembre a las 4:47 en una vivienda ubicada sobre la calle Azul entre Dastugue y Ottone de Asconapé del casco céntrico norte de Paso del Rey. Dos sujetos ingresaron en el patio de la propiedad, luego de forzar el portón corredizo. Un tercero vigilaba en la esquina de Azul y Dastugue, haciendo de “campana”. Primero sustraen dos bicicletas para luego volver y llevarse una moto Motomel Tunning 110. Escaparon por la calle Azul en dirección a la ribera del río Reconquista. Los malvivientes serían de las inmediaciones. Las víctimas del robo dormían a esa hora. Descubrieron el hecho cuando despertaron y vieron el portón abierto.