Noche de los Museos: los Museos Nacionales recibieron más de 170.000 visitas

Los Museos Nacionales de la Secretaría de Cultura de la Nación, a cargo de Leonardo Cifelli -ubicados en la Ciudad de Buenos Aires- recibieron durante la noche del sábado 8 de noviembre, la visita de más de 170.000 personas que disfrutaron de más de 270 actividades programadas especialmente para la Noche de los Museos.El Secretario de Cultura de la Nación visitó todos los Museos Nacionales que permanecieron abiertos hasta las 2 de la mañana, iniciando su recorrido en el Casco Histórico y terminando en Belgrano. En cada espacio fue recibido por los directores y guías, quienes lo acompañaron en un recorrida especial en cada lugar.“Una vez más, la Secretaría de Cultura de la Nación se desplegó con sus espacios culturales en otra Noche de los Museos y miles de personas pudieron disfrutar de la historia, el arte, la música y la danza que nos identifica”, manifestó el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli.

Por su parte, la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Liliana Barela, y la directora de Museos Nacionales, María Paula Zingoni, hicieron lo propio en todo el circuito.“Es una emoción muy grande ver cómo la gente se vuelca a disfrutar el arte y la historia de nuestro país en esta noche tan especial. Muchos es la primera vez que pisan el Cabildo, la Manzana de las Luces, el Bellas Artes o el Sarmiento. Es un momento en el que nosotros aprovechamos para invitarlos a todos nuestros museos que abren de martes a domingo y son completamente gratis”, expresó Barela.

argentina.gob.ar