Noche de terror en un mercado de Parque del Oeste: Cinco delincuentes para un botín de 200.000 pesos

El suceso se produjo este martes 10 de febrero a las 20:29 en un mercado ubicado sobre la calle Víctor Hugo casi esquina Darwin Passaponti (Ruta 25) del barrio Parque del Oeste de la localidad morenense de Cuartel V.

Cinco delincuentes que se movilizaban en una camioneta blanca asaltaron el comercio armados con una especie de pistolón o escopeta recortada y un revólver. Se llevaron 200.000 pesos y teléfonos celulares, entre ellos el de un cliente al que obligaron a desbloquearlo.

Luego de que escaparan, la joven cajera se descompensó por la traumática situación vivida. Fue asistida por compañeros de trabajo y algunos vecinos.

El robo habría sido al voleo. Este emprendimiento tiene tres años de existencia y en el último año sufrió 9 asaltos, la mayoría de la modalidad escruche, es decir, ingresaron malvivientes en momentos que estaba cerrado, violentando aberturas. Los propietarios están resignados.