Nueva capacitación en Primera Escucha y Prevención de Consumos

Abierta la inscripción para los encuentros que se realizarán los jueves 9, 16, 23 y 30 de octubre, de 10 a 12 horas, en la sede de la UNA

El Municipio de Moreno promueve espacios de formación para fortalecer las redes comunitarias de cuidado. En esta oportunidad, se lanza una nueva edición del Taller de Promotoras y Promotores en Primera Escucha y Prevención de los Consumos y Adicciones, con el objetivo de capacitar a vecinas y vecinos en herramientas de acompañamiento, orientación y articulación frente a situaciones relacionadas con consumos.

Los encuentros se llevarán a cabo los jueves 9, 16, 23 y 30 de octubre, en el horario de 10 a 12 horas, en la Sede de la Universidad Nacional de las Artes UNA, ubicada en Alcorta 2854, Moreno Centro. Las y los participantes deberán acreditarse desde las 9:45 horas, y las inscripciones están disponibles a través del siguiente formulario en línea: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUSS9mhhdpo6M4U50lSfsekMpd7mIkD8ywu9fmhYBa93lI_g/viewform

La propuesta está diseñada especialmente para personas que deseen involucrarse y brindar ayuda desde un enfoque cercano y empático. No se requieren conocimientos previos para participar y la formación está abierta a todas las personas interesadas y se entregará certificado.

La iniciativa se enmarca en las políticas públicas locales de prevención, atención y contención frente a los consumos, y forma parte de una estrategia de salud integral que se fortalece con la participación activa de la comunidad organizada.Para más información y consultas visite las redes @desarrollomoreno y @casapueblomoreno

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno