¿Nuevamente la mafia china en Moreno? Balearon a una supermercadista en el barrio Gaona

En el mediodía de este martes se produjo un ataque en un supermercado chino del barrio Gaona. La responsable del local fue baleada en una pierna. Está fuera de peligro. Sospechan de la denominada “mafia china”.

Alrededor de las 12 de este martes 5 de mayo, un sujeto armado ingresó en el supermercado “Los Amigos” del barrio Gaona de La Reja. Sin mediar palabra, baleó en el muslo derecho a la dueña, una mujer china de 33 años. El agresor escapó a bordo de un auto que lo esperaba, conducido por un cómplice.

El suceso se registró en el comercio ubicado en la esquina que conforman las calles Islas Malvinas y Roberto Payró. La víctima fue trasladada en ambulancia hasta el hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, donde la estabilizaron. La lesión, aunque grave, no revestía riesgo de muerte. En las últimas horas, habría sido dada de alta.

La causa, caratulada como “lesiones”, es instruida por la UFI Nº 8 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez de la Dra. Verónica Pitella. El servicio de calle de la comisaría Moreno 7ª tiene a cargo la pesquisa.

Los trascendidos indicaron que la mujer manifestó no tener enemigos y que desconocía el motivo de la arremetida. Pero la mecánica del hecho inmediatamente hizo sospechar de un ataque de la denominada “mafia china”.

Confidentes conocedores del hampa oriental revelaron que en estas últimas semanas se registró un incremento de la actividad de los grupos delictivos en nuestra zona. Incluso diferencian dos organizaciones muy violentas. El motivo usual es la extorsión.

El último suceso de relevancia que tenemos en archivo ocurrió en enero del año pasado en el supermercado Elisa, ubicado sobre la calle Belisario Roldán del barrio Jardines I de Moreno Norte. Once balazos terminaron con la vida del dueño del comercio, también de nacionalidad china.