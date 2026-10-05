Nuevas obras de asfalto en distintas localidades del distrito

Con recursos municipales, se avanzó durante septiembre con trabajos que mejoran tanto la circulación como el acceso a los barrios

El Municipio de Moreno, a través de las Plantas Asfálticas Municipales, realizó durante septiembre trabajos de asfaltado y mejoramiento vial en distintos puntos del distrito, con intervenciones en calles y tramos de Moreno Centro, Moreno Norte, La Reja, Cuartel V, Trujui y Francisco Álvarez.En Moreno Centro, los trabajos se realizaron sobre General Paz y Alem, en la zona de la rotonda. Mientras que, en Moreno Norte, se trabajó sobre Piovano, entre Padre Fahy y Sancti Spiritu.

En Cuartel V, las obras alcanzaron Pedro Agote, entre La Música y Vieytes; Perito Moreno, entre Colectora Ruta 25 y Piedra Buena; Perito Moreno, entre Piedra Buena y P. Obligado; y en Perito Moreno, entre P. Obligado y Lavarden. A su vez, en Trujui, se intervino Ricardo Güiraldes, entre Leprati y Oribe y entre Oribe y Puccini.

Asimismo, en La Reja se avanzó sobre la avenida Francisco Piovano, que conecta Padre Fahy con Rubén Darío. Se trata de una obra que permitirá mejorar tanto la circulación como fortalecer las conexiones de la zona.

Esta intervención se suma a los trabajos realizados sobre Piovano, entre Padre Fahy y Sancti Spiritu, que consolida la conexión entre las localidades de Moreno Norte y La Reja.

Por último, en Francisco Álvarez, se llevaron a cabo trabajos de mejoramiento vial con material caliente en el barrio Güemes para optimizar la transitabilidad.

Las obras comprendieron Pichincha, desde Av. Montoneras hasta Encarnación; Encarnación, desde Pichincha hasta Mercedes; y Mercedes, desde Encarnación hasta Av. Montoneras, desde Av. Montoneras hasta Linares, y sus tramos entre Concepción y Vidt. Asimismo, se intervino Linares, entre Mercedes y Bermejo, y entre Bermejo y avenida San Martín. También se realizaron trabajos en la Colectora de la Ruta 24, entre Irlanda y Cruz Varela, donde se ejecutó una bicisenda.

El Gobierno local continúa con políticas públicas activas y refuerza su compromiso de transformar cada barrio para mejorar la calidad de vida y la accesibilidad de las y los morenenses.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno