Nuevas tarifas para el transporte público de pasajeros desde septiembre

El transporte público provincial tendrá nuevos valores a partir del 1 de septiembre de 2026.

La actualización alcanzará a los servicios urbanos y suburbanos del Gran Buenos Aires y a los servicios urbanos del Gran La Plata.

Los nuevos cuadros tarifarios fueron establecidos por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires a través del mecanismo previsto en la Resolución N° 81/25.La actualización se realizó tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Región Gran Buenos Aires, elaborado por el INDEC, correspondiente a julio de 2026.

Los nuevos valores comenzarán a regir desde las 00 horas del 1 de septiembre para los servicios provinciales comprendidos en la medida.

La actualización contempla los servicios urbanos y suburbanos provinciales del Gran Buenos Aires, además de los servicios urbanos provinciales del Gran La Plata.

Los cuadros tarifarios correspondientes a cada modalidad fueron publicados por el Ministerio de Transporte bonaerense.

Info gba.gob.ar