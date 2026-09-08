Nuevos consultorios CERCA para personas con enfermedad renal crónica avanzada

El ministro de salud bonanerense, Nicolás Kreplak, firmó hoy un convenio con CUCAIBA e INCUCAI para la constitución de ocho Consultorios de Enfermedad Renal Crónica Avanzada (CERCA) para mejorar el seguimiento de las personas que transitan esta enfermedad favoreciendo una preparación adecuada para el ingreso a diálisis.Los consultorios, que estarán distribuidos en establecimientos de salud provinciales, ofrecerán un abordaje integral.

Entre los principales objetivos se encuentra mejorar el seguimiento de las personas con enfermedad renal crónica avanzada, favorecer una preparación adecuada para el ingreso a diálisis y promover el acceso oportuno a las distintas alternativas de tratamiento, incluyendo la diálisis peritoneal y el trasplante renal preventivo.

Cada CERCA contará con una coordinación, espacio físico y equipamiento básico, y estará conformado por un equipo transdisciplinario, integrado como mínimo por profesionales de nefrología, enfermería, nutrición, psicología, trabajo social y personal administrativo.

Asimismo, los consultorios funcionarán en articulación con otros servicios hospitalarios —como cardiología, diabetes, cirugía y cuidados paliativos— y con el primer nivel de atención, centros de diálisis, equipos de trasplante, laboratorios e INCUCAI.

La iniciativa se desarrolla en el marco del Programa para el Abordaje Integral de la Enfermedad Renal Crónica Avanzada (ERCA), y da continuidad al convenio suscripto en octubre de 2025 entre el Ministerio de Salud bonaerense y el INCUCAI, con participación del CUCAIBA.

En este marco, CUCAIBA tendrá a su cargo el acompañamiento de la implementación, la selección de los establecimientos participantes y el monitoreo del Registro ERCA.

A través de las actas que se suscribirán hoy, quedarán formalmente constituidos los CERCA en cada uno de los hospitales participantes.

Establecimientos que constituirán los CERCA:

Hospital San Martín – La Plata

Hospital Presidente Perón – Avellaneda

Hospital Eva Perón – San Martín

Hospital Güemes – Haedo

Hospital Paroissien – La Matanza UPA 17 – Quilmes, dependiente del Hospital Iriarte Hospital Piñeyro – Junín

Hospital de Niños de San Justo

La firma se realizó en el edificio del CUCAIBA en Ensenada y contó con la participación firmante de la Directora del INCUCAI, Gabriela Hidalgo; el coordinador del Programa ERCA, Guillermo Rosa Diez; el representante del Programa ERCA Nacional, Fernando Lombi; el Presidente de CUCAIBA, Francisco Leone y la Directora Programa Provincial de Salud Renal, Mabel Careaga.

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