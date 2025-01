Nuevos dirigentes políticos, las prácticas de siempre

Posted on

Esta semana anunciamos que el grupo de trabajo de Semanario Actualidad comenzaba en enero las tradicionales vacaciones escalonadas, donde queda personal mínimo para atender cuestiones urgentes y publicar mensajes periódicos, pero no con la habitualidad acostumbrada.

Durante la mañana de este jueves 9 de enero nos escribió al Whatsapp 11 50556911 una mujer que solicitaba una cobertura por un problema de regularización dominial de un barrio en Moreno Sur. Explicó que se trata de un pedido que se realizó en el año 2021 al municipio a través del Concejo Deliberante y que habría sido aprobado por unanimidad.

Es un tema que abordamos siempre en nuestro medio, que está vinculado con el reordenamiento territorial y la provisión de servicios públicos en general incluidos, por ejemplo, educación, salud y seguridad. En resumen, la planificación urbana. Le explicamos que estábamos en receso estival y que tuviera paciencia. Reiteramos que indicó que se trata de un problema que ya se había puesto de manifiesto en el poder legislativo en el 2021. Al menos eso señaló.

Ahora bien, es usual que se genere alguna fricción con vecinos que solicitan una entrevista y desde la producción del medio no se considere de relevancia pública u otras cuestiones específicas, motivo por el cual no se da cobertura. En esas “otras cuestiones” encajan por ejemplo a las vinculadas a la justicia de Familias por la tenencia de menores. Priorizamos aquí los derechos de los niños, niñas y adolescentes y una exposición la mayoría de la veces innecesaria. No siempre es así, pero muchas veces lo es. El camino que elegimos en este caso es el reclamo de la creación de más Juzgados de Familias, ya que en nuestro Departamento Judicial hay solo tres para alrededor de un millón de habitantes, y la producción de notas periodísticas sobre esta temática de manera general.

Volviendo a los mensajes de este jueves, esta mujer se identificó como Silvina Multari y afirmó que integra la nueva conducción de la Unión Cívica Radical de Moreno, asumida a finales del año pasado. Lo confirmamos con la presidenta en funciones, la excelente profesional obstetra Mabel Kuczma. “Chapeó” como se dice en la calle. Multari señaló que por el problema de tierras interviene la Secretaría de Vivienda de la Nación con “un decreto de urgencia para la regulación”. Hasta donde entendemos legalmente, si los predios en cuestión son provinciales, solo tienen injerencia el gobierno bonaerense y el municipio de Moreno. Mencionó que “se adueñaron de la lucha de 71 vecinos que estamos muy unidos”, comprendemos que refiriéndose a algún otro sector político.

Pero ante la cuestión vacacional, en vez de esperar unas semanas (reiteramos que el reclamo es del 2021) eligió el camino de la descalificación: “agradezco la nula capacidad profesional” escribió. Y anunció que iba a llevar el tema a medios capitalinos (que está muy bien). Este artículo sería innecesario si no se tratara de una nueva dirigente política, que irrumpe en escena, y los tiempos virulentos que atravesamos. No hay disenso, solo arremetidas ante una postura contraria (que no es el caso, sólo una cuestión de plazos). Una pena: donde debería haber tolerancia solo hay agresión, en este caso verbales. El germen del autoritarismo.

PD: Si la señora Silvina Multori o la cúpula de la UCR local quiere hacer descargo, pueden escribir al mail contactosemanario@gmail.com y será publicado.

Rodrigo Solórzano

Director de Semanario Actualidad