Obras fundamentales para mejorar la seguridad operacional en las líneas Sarmiento y Mitre

_En el marco de la Emergencia Ferroviaria, decretada por el Gobierno Nacional, se llevan adelante obras fundamentales para mejorar la seguridad operativa y la confiabilidad del servicio en las líneas Mitre y Sarmiento_

Trenes Argentinos lleva adelante una serie de trabajos, impulsados por la Secretaría de Transporte, para intervenir los componentes críticos de un sistema que acumulaba años de deterioro y falta de mantenimiento, estableciendo prioridades y orientando los recursos hacia las áreas más sensibles para la seguridad y la operación ferroviaria.

En este sentido, durante el fin de semana largo del 9 al 12 de julio, en la línea Mitre, Trenes Argentinos Infraestructura continuará ejecutando la obra de readecuación del tendido de vías del ramal Tigre.

Durante la ventana de trabajo se renovarán las vías entre los cruces a nivel San Martín e Yrigoyen, en Vicente López y en el tramo desde el paso a nivel Ramallo hasta el paso bajo nivel Larralde en Nuñez. Asimismo se trabajará en el enlace San Isidro y se restaurará el paso a nivel Belgrano, en la misma localidad.

Hasta el momento, se han renovado integralmente 32 kilómetros de vías en el ramal, se han intervenido 13 cuadros de estaciones, 21 pasos a nivel y 6 puentes o alcantarillas.

La renovación integral de los 40 kilómetros de vías en el ramal Tigre es de carácter urgente, ya que los durmientes y rieles poseen más de 40 años de antigüedad, se encuentran muy deteriorados, y la traza cuenta con sectores donde los trenes circulan actualmente a velocidad precautoria, generando demoras y cancelaciones en el servicio.Al mismo tiempo, en el Sarmiento, Trenes Argentinos Infraestructura ejecutará trabajos en los sistemas de señales y obras civiles en estaciones para garantizar la seguridad, mejorar la operación de los trenes y recuperar la infraestructura ferroviaria.

Las tareas de renovación integral del sistema de señales contemplan: el recambio de los aparatos de vías en Caballito; el acondicionamiento de señales en Liniers; la modernización de la mesas de mando de las cabinas y cambios que opera en las estaciones de Castelar, Haedo y Moreno; y el reemplazo del cableado de señalización del puente Reconquista, en Paso del Rey.

Asimismo, se efectúa la puesta en valor integral de las estaciones Morón y Ramos Mejía. En ambos casos se están adecuando las instalaciones -edificios principales, baños e ingresos-, se renuevan los andenes y se actualizan los sistemas eléctricos, sanitarios y de iluminación.

A diferencia de lo ocurrido durante muchos años, con la declaración de la Emergencia Ferroviaria, las inversiones se concentraron en obras estructurales y equipamiento crítico para el funcionamiento del sistema ferroviario.

Hoy cerca del 30% de las iniciativas se destinan a obras de vías, el 27% a la recuperación de material rodante y el 26% a señalamiento y comunicaciones, componentes fundamentales para mejorar la seguridad y confiabilidad de los servicios.

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