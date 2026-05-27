Obras todos los días: El Municipio de General Rodríguez continúa con trabajos integrales en distintos barrios

Durante la última semana el Municipio de General Rodríguez llevó adelante nuevas intervenciones en distintos puntos del distrito con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana, la accesibilidad y los espacios públicos para las vecinas y vecinos.

En Barrio Güemes se realizaron tareas de consolidado de calles y empedrados, junto a más de 100 metros de zanjeo y desbarrado, además de la reparación y recambio de 20 luminarias y el arreglo de cruces peatonales.

Asimismo, continúan los trabajos sobre la calle 33 Orientales, una vía clave para mejorar la accesibilidad al barrio y, especialmente, a la nueva Escuela Primaria y al Jardín de Infantes de la zona.

Además, en el ingreso de la calle Patricio Ham se llevaron adelante tareas de recambio y reparación de luminarias, parquización de espacios públicos, cordoneo, señalización de cruces peatonales sobre las vías del ferrocarril y recolección de ramas, con el objetivo de mejorar la circulación y el entorno urbano del sector.

Por otro lado, en la plaza del Barrio Raffo se desarrolló un operativo integral de mantenimiento que incluyó cortes de pasto, reparación de juegos, recolección de ramas y limpieza general del espacio público, con el objetivo de garantizar lugares seguros y en condiciones para el disfrute de toda la comunidad.

Asimismo, el Municipio avanza con trabajos sobre la calle Medrano, una conexión fundamental entre Trueba y Tucumán y acceso principal a instituciones educativas de Parque La Argentina, donde próximamente comenzarán las obras de asfaltado.

Desde el Municipio se continúa trabajando todos los días en distintos barrios del distrito, llevando adelante obras y mejoras que buscan fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida de las y los rodriguenses.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez