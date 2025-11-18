Ocurrió en el barrio Mariló de Trujui: Una mujer apuñaló varias veces a un perro y lo mató

Imágenes sensibles. Dos perros peleaban en la mañana del lunes 3 de noviembre cuando una mujer salió con una cuchilla y mató a uno de los animales. Acto seguido, lo arrastró hasta el fondo de su casa. El suceso se produjo en Díaz Vélez casi esquina María Elena Uhart del barrio Mariló de la localidad morenense de Trujui. La terrible escena quedó registrada en una cámara de video. La denuncia fue radicada en la comisaría Moreno 2º y la causa tramita en la UFI Nº 5 del departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. El fiscal Emiliano Buscalia ya solicitó una serie de medidas que incluye la fehaciente identificación de la agresora.