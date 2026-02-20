Olimpíadas de la Virgen de Luján: Se abren las inscripciones para la Etapa Local

Hasta el día 31 de marzo se encuentran abiertas las inscripciones para participar de la Etapa Local de las Olimpiadas de la Virgen de Luján 2026, un destacado evento deportivo y cultural que fomenta la integración, el compañerismo y la actividad física en las personas mayores de 60 años.

Las competencias de la Etapa Local se disputarán en el mes de abril en distintos centros de jubilados del partido, con el objetivo de conformar la selección lujanense que representará al distrito y competirá contra 28 municipios de la Provincia de Buenos Aires en el mes de mayo.

La competencia abarca 6 disciplinas culturales, entre las que se encuentran danzas folklóricas, tango, solista vocal folklore, solista vocal tango, pintura y dibujo.

También incluye 16 disciplinas deportivas como pesca, caminata mixta, newcom, sapo, fútbol tenis, paddle, pentatlón, taba, tenis de mesa, tejo, escoba del 15, truco, chin chon, truco, dama, ajedrez.Quienes deseen inscribirse pueden hacerlo llamando al 422189 o dirigiéndose a la Subdirección de Promoción de Derechos de Personas Mayores (Alem 527), de lunes a viernes de 8 a 12 horas.

