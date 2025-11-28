ONU Mujeres y UNFPA lanzan #EscuchamosyNoDudamos

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y ONU Mujeres en Argentina lanzan la campaña federal #EscuchamosyNoDudamos, enfocada en visibilizar y jerarquizar las redes de apoyo y respuesta de todo el país que brindan asistencia y previenen la violencia contra las mujeres y niñas.

En Argentina —de acuerdo a la encuesta de prevalencia de la Iniciativa Spotlight (2022)— el 45% de mujeres atravesó situaciones de violencia de género en sus vidas, y —según la Corte Suprema de Justicia de la Nación— en 2024 se registró un femicidio cada 39 horas.

La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más graves y extendidas. Las más de 2800 víctimas de femicidio contabilizadas en los últimos 11 años dan cuenta de la urgencia de la problemática y demandan una acción colectiva y coordinada. Ante los desafíos, las provincias y los gobiernos locales proveen servicios de cercanía para la atención y respuesta.

Mariana Isasi, Jefa de Oficina de UNFPA en Argentina, expresó que “el trabajo de las profesionales en cada línea telefónica y espacio de atención es esencial para asistir a las mujeres que atraviesan una situación de violencia. Por eso, esta campaña no sólo visibiliza que la respuesta existe, sino que también legitima la escucha profesional que toda mujer necesita para romper el círculo de la violencia y garantizar su derecho a la plena autonomía”.

Por su parte, Magdalena Furtado, Oficial a cargo a.i. de ONU Mujeres en Argentina, enfatizó el apoyo federal: ”El rol que cumplen los mecanismos de avance de las mujeres en cada una de las provincias es fundamental para garantizar a las mujeres el derecho de vivir una vida libre de violencia. Destacar estos esfuerzos institucionales es fundamental para jerarquizarlos y contribuir a que los gobiernos y la sociedad reconozcan su importancia y apoyen su continuidad y fortalecimiento”.

#EscuchamosyNoDudamos: visibilizando las redes de contención

Con el apoyo de las Embajadas de Países Bajos y del Reino Unido, la campaña “Escuchamos y no dudamos” se centra en el mensaje de que la respuesta institucional en el territorio está presente y es confiable. El spot, con locución de referentes de los organismos provinciales de atención a la violencia, busca poner en valor el trabajo que realizan en cada rincón del país.

Panorama internacional de la violencia contra mujeres y niñas

A nivel global

1 de cada 3 mujeres -unas 840 millones- ha sido víctima de violencia física, sexual o ambas por parte de su pareja o ex pareja (OMS, 2025)

Cada 10 minutos una mujer es asesinada por su pareja o un familiar (UNODC y ONU Mujeres, 2024).

Solo en el año de 2024, 50.000 mujeres y niñas fueron asesinadas en todo el mundo ( ONU Mujeres, 2025).

Mientras el 60% de los femicidios fueron cometidos por parejas, ex parejas o miembros de su familia; solo el 11% de los homicidios de hombres se produjeron en la esfera privada/familiar (ONU Mujeres, 2025)

En América Latina y el Caribe

En 2023, al menos 3.897 mujeres fueron víctimas de femicidio en 27 países y territorios de América Latina y el Caribe. Esto corresponde a 11 femicidios al día (CEPAL, 2024).

Más del 65% de los femicidios fueron perpetrados por la pareja o expareja de la víctima, en 8 de los 10 países que reportan este dato (CEPAL, 2024).

Se registraron altas tasas de femicidio relacionado con la pareja o la familia en 2023, de 1,6 por 100.000 (UNODC y ONU Mujeres, 2024).

Acerca de UNFPA

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) es un organismo de cooperación internacional que trabaja por un mundo en el que cada embarazo sea deseado, cada parto sea sin riesgos y cada joven alcance su pleno desarrollo. Se especializa en el vínculo entre las dinámicas poblacionales y el desarrollo, promoviendo políticas basadas en la evidencia. También ayuda a los países a utilizar sus datos para entender y aprovechar mejor las oportunidades que pueden surgir con el cambio demográfico.

Acerca de ONU Mujeres

ONU Mujeres es la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Como defensora mundial de mujeres y niñas, ONU Mujeres fue establecida para acelerar el progreso que conllevará a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y para responder a las necesidades que enfrentan en el mundo.

ONU Mujeres apoya a los Estados Miembros de las Naciones Unidas en el establecimiento de normas internacionales para lograr la igualdad de género y trabaja con los gobiernos y la sociedad civil en la creación de leyes, políticas, programas y servicios necesarios para garantizar que se implementen los estándares con eficacia y que redunden en verdadero beneficio de las mujeres y las niñas en todo el mundo. Trabaja mundialmente para que los Objetivos de Desarrollo Sostenible sean una realidad para las mujeres y las niñas, y promueve la participación de las mujeres en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la vida.

UNFPA