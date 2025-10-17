Salud

Operativo de prevención en el marco de Octubre Rosa

Se realizó un operativo de prevención de cáncer de mama en la Casa de las Personas Mayores “Eva Perón”, donde se llevaron a cabo ecografías mamarias y controles preventivos.

La jornada se desarrolló en el marco de la campaña Octubre Rosa, que busca concientizar sobre la detección temprana y el cuidado de la salud.

Participaron el secretario de Salud Pública, Gustavo Tummino, la secretaria de Géneros, Políticas Sociales y Derechos Humanos, Mariana Galván, y la directora de Salud Comunitaria, Gabriela Zurita.

Seguimos promoviendo acciones para el cuidado integral de la salud de nuestras vecinas y vecinos.

