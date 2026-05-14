Operativo «Pastor Asesino»: El DFI detuvo a un prófugo acusado de homicidio que se ocultaba desempeñándose como pastor

En el marco de los lineamientos dispuestos por el Ministerio de Seguridad Nacional para combatir los delitos complejos, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron, en el partido de La Matanza, a un hombre sobre quien pesaba un pedido de captura nacional e internacional por el delito de homicidio.

La investigación se inició a raíz de un violento episodio ocurrido a mediados de marzo de 2021 en la localidad de González Catán, partido de La Matanza, cuando un hombre y una mujer se encontraban a bordo de un automóvil particular estacionado en la intersección de la calle Domingo Scarlatti y la Ruta Nacional N° 3. En ese contexto, fueron sorprendidos por dos individuos armados con claras intenciones de robo.Al verse rodeado, el conductor aceleró el vehículo con la intención de escapar, momento en el que los delincuentes abrieron fuego en reiteradas oportunidades contra las víctimas.

Como consecuencia, el hombre perdió el control del rodado y colisionó, a los pocos metros, contra un poste.

Lejos de desistir, los agresores aprovecharon el estado de vulnerabilidad de las víctimas, se acercaron al vehículo siniestrado y sustrajeron dinero y diversas pertenencias, para luego darse a la fuga.

Cabe destacar que, como resultado del ataque, la mujer sufrió una herida de arma de fuego leve en la zona de la cadera, mientras que su pareja falleció a raíz de la gravedad de las lesiones recibidas.

LOS DELINCUENTES ERAN PADRE E HIJO

Si bien uno de los involucrados fue rápidamente detenido y, en junio de 2023, condenado a 21 años de prisión efectiva, el otro imputado —padre del condenado— permanecía prófugo.

En ese marco, meses atrás, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Homicidios del Departamento Judicial La Matanza, a cargo del Dr. José Maroto, encomendó a la División Homicidios de la PFA la localización y captura del evadido.

A partir de entonces, los investigadores llevaron adelante diversas tareas de campo que permitieron establecer que el acusado se ocultaba del accionar de la Justicia en el seno de una comunidad evangélica de la zona oeste del conurbano bonaerense, donde se desempeñaba como pastor.

Con el avance de las pesquisas, los detectives determinaron que el encartado se presentaría en la intersección de las calles Gorostiaga y Colastiné, en la localidad de Virrey del Pino, para reunirse con un hombre con quien días antes había protagonizado un incidente vial.En consecuencia, los efectivos desplegaron un discreto operativo de vigilancia en la zona y, en un momento determinado, advirtieron la presencia del imputado.

Tras identificarlo, procedieron a su detención en la vía pública.

El detenido, de nacionalidad argentina y 46 años de edad, quedó a disposición del Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial La Matanza, a cargo del Dr. Agustín Pablo Gossn, en el marco de la causa por “homicidio agravado”.

Con info PFA