Persecución de película en la Autopista del Oeste: Robó en El Palomar y fue detenido en La Reja

Una cinematográfica persecución se produjo esta mañana por más de 14 kilómetros de la Autopista del Oeste. Comenzó en El Palomar, partido de Morón, y finalizó en el kilómetro 42, entre el puente de La Reja Grande y la bajada de ingreso al country San Diego. El delincuente, finalmente detenido, había robado en la casa de una mujer de 76 años con al menos tres cómplices, quienes lograron escapar.

Durante la madrugada de este martes 23 de septiembre, una banda de delincuentes ingresó a la casa de una adulta mayor, de 76 años, y procedió a desvalijar la casa, luego de reducir a la víctima. El suceso se produjo en una vivienda ubicada sobre la calle Ingeniero Santiago Brain al 200 de la localidad de El Palomar.

El robo fue denunciado a la comisaría 6º de Morón, desde donde salieron móviles de la seccional y del Comando de Patrullas. Cuando llegaron advirtieron la presencia de un Chevrolet Cruze blanco. Varios sujetos se desbandaron a la carrera ante la presencia de los policías mientras que el vehículo, sin patente trasera, emprendió una frenética huida.

Seguido de cerca por un patrullero, tomó por la calle Dolores Prats y desembocó en la Autopista del Oeste, a la altura del kilómetro 18. Tomó en dirección a Luján. La secuencia, registrada por el celular de uno de los efectivos es cinematográfica. El Chevrolet Cruze, maniobraba temerariamente, aprovechando que el tránsito no era intenso. Eran alrededor de las 6 de la mañana.

El automóvil frenaba delante del móvil policial con intención de sacarlo de la carretera. Hasta que finalmente el conductor en evasión terminó perdiendo el control, colisionando contra el lateral de un camión. Milagrosamente no se metió bajo el rodado. Golpeó contra el guardarriel y se detuvo. Allí procedieron a detenerlo.

El sujeto, del que no trascendieron mayores datos, tiene 28 años y domicilio en La Matanza. Dentro del Chevrolet los uniformados encontraron el manojo de llaves de la casa asaltada. En la vivienda secuestraron una mochila con herramientas, incluidas amoladoras y un criquet. Habían forzado una ventana lateral y despertaron a la víctima, quien más allá del enorme susto, resultó ilesa.

La causa es instruida por la UFI Nº 3 del Departamento Judicial de Morón. Imputaron al aprehendido por robo agravado por ser cometido con efracción, en poblado y en banda. Buscan a los secuaces.