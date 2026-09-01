Persecución tras el robo de un auto terminó con un enfrentamiento armado en Moreno

Un hombre de 23 años resultó herido en una pierna y quedó detenido luego de una persecución policial que comenzó tras el robo de un vehículo y terminó con un enfrentamiento armado en la localidad de Moreno.

El hecho ocurrió en los primeros minutos del domingo 30 de agosto, luego de que efectivos policiales recibieran una alerta sobre un Volkswagen Suran blanco que había sido sustraído durante las primeras horas del día y que estaría involucrado en distintos hechos delictivos en la zona.

El vehículo fue localizado en inmediaciones de Padre Fahy y Argentinidad. Al intentar identificar a sus ocupantes, el conductor inició la fuga, por lo que se comenzó un seguimiento que finalizó en la intersección de Roberto Koch y Falucho.En ese lugar, el vehículo colisionó de frente contra un móvil policial. Como consecuencia del impacto, un efectivo resultó herido en el cuero cabelludo.

El agente fue trasladado a un centro de salud local y se encontraba fuera de peligro.Tras la colisión, los ocupantes del vehículo descendieron y, según consta en el parte policial, efectuaron disparos contra los efectivos.

Ante la agresión se produjo un enfrentamiento, durante el cual un integrante del Comando de Patrullas Moreno efectuó tres disparos con su arma reglamentaria.Como consecuencia del intercambio de disparos, G.B., de 23 años, sufrió una herida de arma de fuego en la pantorrilla derecha.

El joven fue trasladado y quedó en observación en la Guardia de Adultos, a la espera del informe médico.Durante el procedimiento, además, los efectivos secuestraron un revólver calibre .32 marca Llanero.La causa quedó a cargo de la UFI N° 1 del departamento judicial de Moreno y General Rodríguez, desde donde se dispuso la investigación bajo la carátula de robo agravado por ser en poblado y en banda en grado de tentativa y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.

Asimismo, se ordenó la intervención de Policía Científica, la toma de declaraciones testimoniales y otras diligencias para avanzar con la investigación.

Según lo dispuesto por la Fiscalía, no se adoptaron medidas contra el personal policial involucrado en el enfrentamiento.