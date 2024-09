Persecución y muerte: Escaparon de la Policía en moto y terminaron chocando contra una columna de alumbrado

Posted on

La Policía intentó identificar a dos personas que transitaban en una moto por la zona céntrica de Moreno durante la madrugada de este martes. Los sujetos escaparon, terminaron chocando contra un poste de alumbrado e impactando a un patrullero. Murió el acompañante y el conductor fue detenido. Hubo incidentes con familiares del fallecido.

Alrededor de las 2.30 de la mañana de este martes 3 de agosto, policías del Comando de Patrullas, quienes realizaban una ronda de vigilancia, intentaron detener en la esquina de Bartolomé Mitre y De La Quintana a dos sujetos que se movilizaban en moto. Lejos de acatar la voz de alto, comenzaron una huida a alta velocidad. Pasaron de norte a sur por el túnel ferroviario y tomaron por De La Vega.

A esa altura se había plegado a la persecución otro móvil. La moto dobló por Emilio Mitre en dirección al Río Reconquista. En la esquina de la calle 1º de Mayo perdió el control y chocó contra una columna de alumbrado. Rebotó e impactó a uno de los patrulleros. Quienes escapaban quedaron tirados en el asfalto. El acompañante murió, mientras que el conductor resultó con heridas leves. También terminaron con golpes los tres policías que viajaban en el vehículo oficial.

La persona fallecida fue identificada como Franco Saccella de 32 años. Vivía frente al Río Reconquista, cerca del centro de Paso del Rey. Las fuentes consultadas remarcaron que tenía antecedentes penales. Había purgado una condena por hurto agravado por haberse cometido con escalamiento y fue liberado a mediados del año pasado. Conocida la noticia de su deceso, familiares se presentaron en la escena del siniestro y se habrían generado algunos incidentes.

El otro sujeto quedó detenido. Tiene 18 años. Pesaba sobre él un pedido de captura por abuso de arma, vigente en la justicia de menores. Ahora fue imputado por resistencia a la autoridad.

Las pericias quedaron a cargo de Gendarmería Nacional. Entre las ropas de Saccella habrían encontrado una réplica de pistola. Los especialistas hicieron estudios de trayectoria para determinar en qué circunstancia murió Sacella. Si fue por el impacto contra el poste de alumbrado, contra el patrullero o al caer en la cinta asfáltica. Todo el trabajo se realizó bajo la atenta mirada del secretario de la UFI Nº 3 (cuya titular es la Dra. Luisa Pontecorvo) Dr. Pablo Córdoba.

La moto en la que se movilizaban era una Corven Triax 150 CC de colores negra, blanca y roja. No estaba colocada la chapa patente y no tenía pedido de secuestro. Al menos, no había sido denunciada como robada.

En las primeras horas de la mañana, ya con luz natural, en las inmediaciones a la secundaria 16 “Florencio Molina Campos” encontraron un revólver calibre 22. Los investigadores sospechan que fue arrojado por uno de los sujetos que escapaba de la Policía cuando pasaron frente del establecimiento educativo. Se habrían “descartado” del arma.

Hasta el momento no está acreditado ni que Sacella ni el detenido hayan cometido ilícito alguno al momento de comenzar la huida. Presumen que al menos evitaron ser identificados por el pedido de captura que pesaba contra el conductor. La investigación continúa, en la búsqueda de imágenes de las cámaras de seguridad. La fiscalía no tomó temperamento alguno contra los uniformados que participaron del operativo.

Durante la tarde de este martes hubo tensión en la Comisaría 1º de Moreno. Ante la posibilidad que allegados a Sacella y del detenido se manifestaran frente a la seccional, se montó un fuerte operativo de seguridad. Cortaron con vallas calles aledañas y hubo una treintena de Policías rodeando el edificio. Finalmente la jornada transcurrió sin problemas.