Pintaron una Estrella Amarilla sobre Ruta 25 para recordar una víctima de siniestro vial

La actividad, impulsada por la familia de Luciana Corbalán y la ONG “Estrellas Amarillas” del AMBA, se realizó durante la mañana del pasado domingo 3 de agosto sobre la Ruta 25 a la altura de la calle Víctor Hugo, en las cercanías de la rotonda con Ruta 24, en jurisdicción de la localidad morenense de Cuartel V. El símbolo busca concientizar sobre el respeto de las leyes de tránsito para así evitar muertes. Luciana Corbalán fue embestida por un auto que se dio a la fuga el 21 de diciembre del año pasado. La mujer, de 43 años, tenía 5 hijos y varios nietos. Entrevista con Norma Córdoba, Sonia Luna, Pedro Orellana, Cristian Rosales, Alejandra Corbalán y Juan Domingo Corbalán