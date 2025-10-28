Playón multideportes para la comunidad educativa de la escuela secundaria N° 13 de General Rodríguez

El Municipio presentó el nuevo Playón Multideportes a la comunidad educativa de la Escuela Secundaria N.° 13, ubicada en el barrio Villa Vengochea.

El espacio fue diseñado para promover la integración comunitaria, el acceso a la práctica deportiva y la generación de oportunidades para jóvenes y familias del barrio.

Con esta nueva infraestructura, se busca fomentar hábitos saludables, fortalecer el trabajo en equipo y consolidar al deporte como herramienta de inclusión y desarrollo.

Municipalidad de General Rodríguez