Política vía México: Mariel Fernández en el país Azteca acompañando a Cristina Fernández de Kirchner

La intendenta Mariel Fernández, junto a su par Mayra Mendoza del partido de Quilmes, integra la comitiva que encabeza la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner. También son de la partida los senadores Anabel Fernández Sagasti y Oscar Parrilli, todos de Unión X la Patria.

La visita a México está englobada en el congreso “Realidad Política y Electoral de América Latina”. Al menos en la red social “X” (ex Twitter) la jefa comunal publicó que participó del panel “Judicialización de la política contra los proyectos del pueblo” en calidad de invitada. No habría expuesto. No hay mayores datos.

Mariel Fernández está en México acompañada por Marcela Díaz (secretaria Privada de la comuna) y Vicente Linares (secretario de Comunicación Pública de la municipalidad). Tampoco se conoce información sobre el viaje de regreso.

Cabe aquí recordar que en caso de una ausencia mayor de 5 días (según jurisprudencia serían hábiles) tendría que haber perdido autorización al Concejo Deliberante. El viernes Mariel Fernández no participó del acto en homenaje a Sandra Calamano y Rubén Rodríguez. Sino, se trataría de una falta grave. Como precedente está el caso de Walter Festa en el 2018. Mismo destino, distinto objetivo. En el caso de Festa fue visitar las paradisiacas playas del país Azteca. Terminó multado por que su estadía superó ampliamente una semana.

El viaje de Mariel Fernández tiene un trasfondo político, claramente. Aún resuenan los cánticos durante el homenaje a Evita el pasado 26 de julio. “Axel Presidente, Mariel Gobernadora” ante la sonrisa de Axel Kicillof. ¿Es posicionamiento? Claramente ya se piensa en el 2027. Y otra duda: ¿Los gastos de la travesía son solventados con el peculio personal? Los datos se conocerán, salvo requerimiento previo del Concejo Deliberante, en la rendición de cuentas de mayo del 2025.