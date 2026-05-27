Política

Por trabajos realizados en Rodríguez, pidieron la interpelación de la secretaria de Obras Públicas

Posted on by rodrigos
27
May

La moción la planteó el concejal Luis Cisneros (La Libertad Avanza) para que María Giménez, actual secretaria de Obras Públicas de Moreno y candidata a intendenta de General Rodríguez, brinde explicaciones sobre la utilización de recursos municipales en la campaña política que lleva adelante en el distrito vecino. En febrero fue secuestrado un camión y dos bateas de la comuna de Moreno que estaban realizando trabajos en un barrio rodriguense. También participan del debate las concejalas Gisele Coronel (Fuerza Patria) y Rocío Maita (LLA). El pedido no prosperó.