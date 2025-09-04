«Potencia» recorre barrios de Moreno con una fuerte campaña de difusión de las propuestas

Potencia, el espacio liderado por la candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires (en la elección del 26 de octubre) la abogada y ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera durante el macrismo María Eugenia Talerico, lleva adelante una fuerte campaña de difusión de propuestas. Sostenida por el aporte de sus adherentes, ven esta elección como un plafón pensando en la renovación ejecutiva del 2027. En medio de una recorrida por el centro de Moreno, dialogamos con Soledad Pantano (primera candidata a concejal) y Mariangeles Boniface (segunda candidata a senadora provincial por la 1º sección electoral)