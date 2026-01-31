Potenciando el transporte bonaerense: Marinucci visitó la fábrica Nuovo Bus

El ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, visitó la fábrica Nuovo Bus, ubicada en el Parque Industrial II de Moreno, donde mantuvo una reunión de trabajo con los directivos de la empresa y recorrió las instalaciones de una de las carrocerías de colectivos urbanos más importantes de la Argentina.

“Nuovo Bus es una carrocera clave para el sistema de transporte automotor, no solo de la Provincia de Buenos Aires sino también del país”, destacó Marinucci, y explicó que “el crecimiento que ha tenido esta fábrica, que hoy produce más de cuatro vehículos por día, es fundamental para seguir garantizando un servicio público de transporte de pasajeros moderno, seguro y eficiente”.

En ese sentido, el Ministro remarcó la importancia del trabajo articulado entre el sector público y privado: “Compartimos una jornada de trabajo muy productiva, planificando proyectos e ideas junto a los directores de la empresa, recorriendo la planta y dialogando con las trabajadoras y los trabajadores que día a día hacen posible esta producción”.

Asimismo, el titular de la cartera de Transporte bonaerense celebró la incorporación de personal femenino en la línea de producción: “La inclusión de mujeres en el sector automotor es imprescindible para el desarrollo de una sociedad más justa y de un sistema productivo más diverso y competitivo”.

La visita contó con la presencia del subsecretario de Transporte Terrestre, Damián Contreras, y de los directores de la compañía Nuovo Bus, marca comercial de la empresa Hepricar S.A., Martín Capizzi y Carlos Casalis.La planta industrial cuenta con un predio de 14 mil metros cuadrados, donde se desarrollan todas las etapas del proceso productivo: fabricación de piezas —como vidrios y ventanas—, subconjuntos, estructura, ensamblaje, montaje, carpintería, enchapado, pintura, armado de asientos, instalación de sistemas de aire acondicionado y terminación final de las unidades. Allí se produce aproximadamente el 70% de las carrocerías de colectivos urbanos Mercedes-Benz que circulan en la Argentina.

Además, la empresa trabaja en el desarrollo de prototipos de colectivos eléctricos, en línea con la transición hacia energías renovables y un transporte público más sustentable.

Nuovo Bus emplea a más de 250 trabajadoras y trabajadores, muchos de ellos residentes de los partidos de Moreno, José C. Paz, Tigre, Marcos Paz y Malvinas Argentinas, quienes diariamente producen más de cuatro unidades que luego transportan a millones de personas en las principales ciudades de la Provincia y del país.

Consultado sobre qué siente al ver los colectivos en los que trabajó junto a sus compañeros circular por las calles, uno de los operarios expresó: “Orgullo. Es el resultado de mucho esfuerzo y sacrificio. Es muy lindo saber que estos colectivos son para la gente”.

gba.gob.ar